Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Сжег авто на 3,5 миллиона – правоохранители задержали поджигателя со стоянки
29.07.2021  17:59   Рита Парфенова

Сжег авто на 3,5 миллиона – правоохранители задержали поджигателя со стоянки

Задержанному 43-летнему мужчине сообщили о подозрении.


//khar.gp.gov.ua

Поджигателю авто сообщено о подозрении

Поджог имущества, принадлежавшего одному из ООО в Киевском районе Харькова, произошел прошлым летом. 22 июля 2020 года примерно в 3:50 в Киевском районе Харькова, мужчина, находясь возле автомобильной площадки, поджег зажигалкой стеклянные бутылки с горючим веществом и перебросил смесь через металлический забор в сторону автомобилей, находящихся на указанной площадке, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу облпрокуратуры.

От огня пострадали несколько грузовых авто, принадлежащих на праве собственности одному из харьковских ООО. Согласно заключению экспертизы ООО нанесен материальный ущерб на общую сумму более трех с половиной миллиона гривен.

В поджоге уличен ранее судимый 43-летний мужчина. Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры. Харькова ему сообщено о подозрении по факту умышленного повреждения имущества путем поджога, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
 
Во время проведения обыска в квартире подозреваемого были изъяты пистолет и ножи.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  поджог, харьков
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