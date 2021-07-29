На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты: появилось расписание движения

На Роганский жилмассив будут курсировать троллебусы маршрутов № 51 и №52.
Троллейбусы с автономным ходом с 30 июля будут курсировать на Роганский жилмассив, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.
Новые троллейбусные маршруты №51 и 52 вводятся с целью улучшения качества пассажироперевозок, в результате изучения потребностей жителей Харькова.
Троллейбусы пойдут по следующим маршрутам:
№51: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (нечетная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «Ул. Зубарева».
№52: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (четная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «759-й микрорайон».
Оба маршрута будут начинать свое движение около пяти часов утра и ездить до одиннадцати - половине двенадцатого вечера. Интервал движения троллейбуса №51 составит 15-18 минут, а №52 – 18-21 минуту.
С детальным расписанием движения троллейбусных маршрутов №51 и №52 на всех остановках можно ознакомиться на сайте gortransport.kharkov.ua.
Напомним, в апреле 2021 года в Харькове запущен троллейбусный маршрут №50, который соединил центр и Пятихатки. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.
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