Главная Новости Харькова Дороги и транспорт На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты: появилось расписание движения
29.07.2021  18:45   Рита Парфенова

На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты: появилось расписание движения

На Роганский жилмассив будут курсировать троллебусы маршрутов № 51 и №52.


// city.kharkov.ua

Троллейбусы с автономным ходом с 30 июля будут курсировать на Роганский жилмассив, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52 вводятся с целью улучшения качества пассажироперевозок, в результате изучения потребностей жителей Харькова.

Троллейбусы пойдут по следующим маршрутам:

№51: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (нечетная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «Ул. Зубарева».

№52: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (четная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «759-й микрорайон».

Оба маршрута будут начинать свое движение около пяти часов утра и ездить до одиннадцати - половине двенадцатого вечера. Интервал движения троллейбуса  №51 составит 15-18 минут, а №52 – 18-21 минуту.

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52

С детальным расписанием движения троллейбусных маршрутов №51 и №52 на всех остановках можно ознакомиться на сайте gortransport.kharkov.ua.

Напомним, в апреле 2021 года в Харькове запущен троллейбусный маршрут №50, который соединил центр и Пятихатки. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.

Источник:   ХГС
 Тэги:  троллейбус, движение, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Дороги и транспорт В Харькове два троллейбуса на Салтовку изменят маршрут 11.06 Дороги и транспорт В Харькове 3-й и 36-й троллейбусы изменят маршрут 09.06 Дороги и транспорт Троллейбус №50 вышел на новый маршрут
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 