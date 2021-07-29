29.07.2021 18:45 Рита Парфенова

На Рогань пустят новые троллейбусные маршруты: появилось расписание движения

На Роганский жилмассив будут курсировать троллебусы маршрутов № 51 и №52.



// city.kharkov.ua

Троллейбусы с автономным ходом с 30 июля будут курсировать на Роганский жилмассив, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Новые троллейбусные маршруты №51 и 52 вводятся с целью улучшения качества пассажироперевозок, в результате изучения потребностей жителей Харькова.

Троллейбусы пойдут по следующим маршрутам:



№51: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (нечетная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «Ул. Зубарева».



№52: разворотный круг «Ул. 12-го Апреля» - пр. Московский (ст. м. «Индустриальная») - ул. Роганская - ул. Грицевца (четная сторона) - ул. Зубарева - разворотный круг «759-й микрорайон».

Оба маршрута будут начинать свое движение около пяти часов утра и ездить до одиннадцати - половине двенадцатого вечера. Интервал движения троллейбуса №51 составит 15-18 минут, а №52 – 18-21 минуту.

С детальным расписанием движения троллейбусных маршрутов №51 и №52 на всех остановках можно ознакомиться на сайте gortransport.kharkov.ua.

Напомним, в апреле 2021 года в Харькове запущен троллейбусный маршрут №50, который соединил центр и Пятихатки. На линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут опускать штанги и проезжать без них до 30 км.