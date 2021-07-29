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29.07.2021  19:29   

Убийство 6-летней девочки: подозреваемому выбрали меру пресечения

Предполагаемый 13-летний убийца отправлен в приемник-распределитель

Насильственная смерть 6-летней девочки под Харьковом

В облпрокуратуры сообщили первые результаты досудебного расследования по факту умышленного убийства 6-летней девочки в пгт. Старый Салтов, сообщает РЕДПОСТ.

Волчанским районным судом Харьковской области удовлетворено ходатайство о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в приемник-распределитель для детей сроком на 30 дней. Он подозревается в убийстве 6-летней девочки, тело которой с признаками насильственной смерти нашли около 23:50 в заброшенном доме в пгт Старый Салтов.

 28 июля в 19:09 в дежурную часть отдела полиции №1 Чугуевского районного управления ГУНП в Харьковской области обратилась мать девушки и сообщила, что ее 6-летняя дочь около 18:00 во время прогулки самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком и домой не вернулась.

На поиски девочки были задействованы правоохранители, группа кинологов и общественность.

В ходе проведения розыскных действий около полуночи этого же дня в заброшенном доме обнаружен труп 6-летней девочки с признаками насильственной смерти в виде многочисленного ушибы головы и лица. При осмотре на ее теле и голове обнаружены многочисленные ушибы и ссадины.

По горячим следам установлено, что вероятным убийцей девушки может быть 13-летний сосед, с которым девочка гуляла во дворе дома.

Труп ребенка направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Досудебное расследование осуществляют следователи следственного отдела отдела полиции №1 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  убийство, прокуратура, харьков
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