Бэби-бум в Харьковском дельфинарии: сегодня родился еще один дельфиненок (видео, фото)

Сегодня в дельфинарии NEMO появился на свет третий за лето детеныш.
Этим летом зафиксирован рекорд рождаемости в Харьковском дельфинарии NEMO сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
Сотрудники дельфинария не успели нарадоваться за самку дельфина Майю, которая родила на Ивана Купала малышку Иванку, как любимица Марта впервые стала мамочкой и родила на свет своего прекрасного малыша.
Тренеры и ветеринары сопровождали беременную Марту во время беременности и родов, которые блились с четырех до пяти часов вечера. Сейчас молодая мамочка и её малыш чувствуют себя хорошо. Появился дельфиненок в начале шестого вечера. Через полчаса после представления.
Кстати, это уже третий детеныш дельфина, рожденный в Харькове этим летом. До Майи и Марты на праздник Троицы порадовала появлением на свет малышки самка дельфина Кики. У неё родилась девочка, которую назвали Наоми.
В это же время, в Одесском дельфинарии Пенелопа родила уже третьего своего малыша под заботливым наблюдением ветеринаров.
Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO.
Регулярность в появлении потомства говорит о благополучии, заботе и комфортных условиях обитания дельфинов.
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