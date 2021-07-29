29.07.2021 19:53

Бэби-бум в Харьковском дельфинарии: сегодня родился еще один дельфиненок (видео, фото)

Сегодня в дельфинарии NEMO появился на свет третий за лето детеныш.



// РЕДПОСТ

Этим летом зафиксирован рекорд рождаемости в Харьковском дельфинарии NEMO сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сотрудники дельфинария не успели нарадоваться за самку дельфина Майю, которая родила на Ивана Купала малышку Иванку, как любимица Марта впервые стала мамочкой и родила на свет своего прекрасного малыша.

Тренеры и ветеринары сопровождали беременную Марту во время беременности и родов, которые блились с четырех до пяти часов вечера. Сейчас молодая мамочка и её малыш чувствуют себя хорошо. Появился дельфиненок в начале шестого вечера. Через полчаса после представления.

Кстати, это уже третий детеныш дельфина, рожденный в Харькове этим летом. До Майи и Марты на праздник Троицы порадовала появлением на свет малышки самка дельфина Кики. У неё родилась девочка, которую назвали Наоми.



В это же время, в Одесском дельфинарии Пенелопа родила уже третьего своего малыша под заботливым наблюдением ветеринаров.



Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO.



Регулярность в появлении потомства говорит о благополучии, заботе и комфортных условиях обитания дельфинов.

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