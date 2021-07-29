Главная Новости Харькова Общество Бэби-бум в Харьковском дельфинарии: сегодня родился еще один дельфиненок (видео, фото)
29.07.2021  19:53   

Бэби-бум в Харьковском дельфинарии: сегодня родился еще один дельфиненок (видео, фото)

Сегодня в дельфинарии NEMO появился на свет третий за лето детеныш.


// РЕДПОСТ

Этим летом зафиксирован рекорд рождаемости в Харьковском дельфинарии NEMO сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Сотрудники дельфинария не успели нарадоваться за самку дельфина Майю, которая родила на Ивана Купала малышку Иванку, как любимица Марта впервые стала мамочкой и родила на свет своего прекрасного малыша.

Тренеры и ветеринары сопровождали беременную Марту во время беременности и родов, которые блились с четырех до пяти часов вечера. Сейчас молодая мамочка и её малыш чувствуют себя хорошо. Появился дельфиненок в начале шестого вечера. Через полчаса после представления.

Кстати, это уже третий детеныш дельфина, рожденный в Харькове этим летом. До Майи и Марты на праздник Троицы порадовала появлением на свет малышки самка дельфина Кики. У неё родилась девочка, которую назвали Наоми.

В это же время, в Одесском дельфинарии Пенелопа родила уже третьего своего малыша под заботливым наблюдением ветеринаров.

Новорождённые малыши — уже 4-тый и 5-тый детёныши в сети NEMO за это лето, и 42 рождённых дельфина в международном сотрудничестве NEMO.

Регулярность в появлении потомства говорит о благополучии, заботе и комфортных условиях обитания дельфинов.

Фотогалерея

Тэги:  дельфинарий, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.07 Живая природа В ночь на Ивана Купала в Харькове появился необычный новорожденный (подробности, фото)   09.07 Общество Маленькое чудо: в харьковском дельфинарии родился дельфиненок (фото)   03.06 Общество Сотни юных жителей Харькова посетили яркое шоу в дельфинарии (ФОТО)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 