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18.04.2022  11:37   Виталий Хиневич

В Харьковском дельфинарии родился дельфиненок

Несмотря на непрерывные обстрелы Харькова и сложную ситуацию, родился дельфиненок.

Харьковский дельфинарий
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский дельфинарий NEMO.
 
Сообщается, что в Вербное воскресенье 17 апреля в Харьковском дельфинарии родился дельфиненок. Харьковчанам предлагают выбрать имя для малыша, свои варианты имени можно оставить на странице в Facebook дельфинария. 
 
«Мы очень благодарны за вашу поддержку, за столь необходимые для дельфинов в настоящее время переводы. Мы продолжаем закупать рыбу и медикаменты для животных и не можем остановиться, потому что это необходимо для сохранения их жизни.
 
Кроме этого призываем, не отдавайте последнее. Вы можете помочь нам не только деньгами, но и репостом публикации и подключением благотворительных фондов стран Европы, Америки и всего мира»,- отметили в дельфинарии.
 
Напомним, несмотря на постоянные обстрелы, из Экопарка удалось вывезти еще одну группу животных: песцов, каракалов, барсука.
 
Источник:   Харьковский дельфинарий NEMO
 Тэги:  дельфинарий, харьков
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