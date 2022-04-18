18.04.2022 11:37 Виталий Хиневич

В Харьковском дельфинарии родился дельфиненок

Несмотря на непрерывные обстрелы Харькова и сложную ситуацию, родился дельфиненок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский дельфинарий NEMO.

Сообщается, что в Вербное воскресенье 17 апреля в Харьковском дельфинарии родился дельфиненок. Харьковчанам предлагают выбрать имя для малыша, свои варианты имени можно оставить на странице в Facebook дельфинария.

«Мы очень благодарны за вашу поддержку, за столь необходимые для дельфинов в настоящее время переводы. Мы продолжаем закупать рыбу и медикаменты для животных и не можем остановиться, потому что это необходимо для сохранения их жизни.

Кроме этого призываем, не отдавайте последнее. Вы можете помочь нам не только деньгами, но и репостом публикации и подключением благотворительных фондов стран Европы, Америки и всего мира»,- отметили в дельфинарии.