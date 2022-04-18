18.04.2022 11:30 Рита Парфенова

Неля Каблучка спела Гимн Украины в центре Харькова (видео)

Украинская певица, а недавно гвардеец, Неля Каблучка спела Гимн Украины на Майдане Конституции в Харькове.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со сылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ



Место авбрано не случайно, ведь Харьов, как и вся страна, сегодня делает невозможное для защиты своей свободы.



Несмотря на авиа- и ракетные удары, обстрелы "градами" и "ураганами", харьковчане спасают и сохраняют свою культуру и свои достопримечательности.



Неля убеждена, что победа будет за нами, и скоро мы будем петь наш Гимн уже в мирной Украине.

Напомним, вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился в самом центре города с харьковскими спасателями.