Неля Каблучка спела Гимн Украины в центре Харькова (видео)

Украинская певица, а недавно гвардеец, Неля Каблучка спела Гимн Украины на Майдане Конституции в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со сылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ
Место авбрано не случайно, ведь Харьов, как и вся страна, сегодня делает невозможное для защиты своей свободы.
Несмотря на авиа- и ракетные удары, обстрелы "градами" и "ураганами", харьковчане спасают и сохраняют свою культуру и свои достопримечательности.
Неля убеждена, что победа будет за нами, и скоро мы будем петь наш Гимн уже в мирной Украине.
Напомним, вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук встретился в самом центре города с харьковскими спасателями.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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