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18.04.2022  10:45   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 18 апреля 2022 года



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
 
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 056 человек. Выздоровело 279 506 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 525 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человек (из них 1 - житель города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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