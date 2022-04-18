18.04.2022 10:45 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 18 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.









Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 056 человек. Выздоровело 279 506 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 20 525 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1 человек (из них 1 - житель города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 16 апреля.