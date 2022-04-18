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18.04.2022  09:53   Рита Парфенова

На полигоне ТБО готовы площадки для обработки мусора после обстрелов (фото)

В частности, обеспечены места отдельного складирования отходов бетона и древесины для дальнейшего их измельчения.

На полигон ТБО ежедневно вывозят отходы из Харькова

Как передает РЕДПОСТ, КП «Муниципальная компания обращения с отходами» ежесуточно обеспечивает прием, сортирование, измельчение и складирование от 5 до 7 тыс. куб. м отходов.

Как сообщили на предприятии, в городе и на территории временной площадки для складирования твердых бытовых отходов ежедневно работает около 30 единиц спецтехники.

На полигон ТБО ежедневно вывозят отходы из Харькова

«Наши работники, несмотря на военные действия, идущие вокруг Харькова, каждый день вывозят из города отходы, устанавливают новые контейнеры для их сбора и обеспечивают профессиональное обслуживание временного полигона ТБО. Также обеспечены места отдельного складирования отходов бетона и древесины для дальнейшего их измельчения», - отметили на предприятии.

На полигон ТБО ежедневно вывозят отходы из Харькова

Напомним, также сбором и вывозом мусора занимается КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», который ежедневно с придомовых территорий многоквартирных домов вывозит около 6 тыс. куб. м ТБО, а с территории частного сектора – около 1,3 тыс. куб. м.

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Тэги:  вывоз мусора, тбо, харьков
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