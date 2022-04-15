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15.04.2022  09:26   

Харьков приводят в порядок после обстрелов (фото)

Коммунальные службы Харькова приводят город в порядок после ежедневных обстрелов.

Харьков приводят в порядок после обстрелов

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу горсовета, придомовые территории очищаются от битого стекла и прочего мусора.

Расчистка придомовых территорий пострадавших после обстрела зданий проводится ежедневно. И этим заняты не только сотрудники жилкомсервиса.

Харьков приводят в порядок после обстрелов

В частности, работники КП «Горэлектротранссервис» продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Все вместе приводят город в порядок.

Харьков приводят в порядок после обстрелов

Тэги:  уборка, харьков
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