15.04.2022 09:26

Харьков приводят в порядок после обстрелов (фото)

Коммунальные службы Харькова приводят город в порядок после ежедневных обстрелов.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу горсовета, придомовые территории очищаются от битого стекла и прочего мусора.

Расчистка придомовых территорий пострадавших после обстрела зданий проводится ежедневно. И этим заняты не только сотрудники жилкомсервиса.

В частности, работники КП «Горэлектротранссервис» продолжают ликвидировать последствия обстрелов. Все вместе приводят город в порядок.