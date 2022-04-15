Оккупанты обстреляли село под Харьковом: пострадали дети

Женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет получили ранения
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
В Богодуховском районе военные рф обстреляли село Александровка. Это произошло 14 апреля 2022 года около полудня.
В результате обстрела российских оккупантов ранена женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет.
Кроме того, повреждены жилые дома и система газового отопления.
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, три человека погибли и четверо ранены во время обстрела Немышлянского района Харькова
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