15.04.2022 08:43 Рита Парфенова

Оккупанты обстреляли село под Харьковом: пострадали дети

Женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет получили ранения

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

В Богодуховском районе военные рф обстреляли село Александровка. Это произошло 14 апреля 2022 года около полудня.

В результате обстрела российских оккупантов ранена женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет.

Кроме того, повреждены жилые дома и система газового отопления.





При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, три человека погибли и четверо ранены во время обстрела Немышлянского района Харькова