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15.04.2022  08:25   Рита Парфенова

Харьков на утро 15 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

27 пожаров, вызванных обстрелами, произошло в Харькове за минувшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 15 апреля.

Спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских построек и объектов торговли. Пожары произошли: в Немышлянском (2), Московском (8), Киевском (9), Слободском (2) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также Богодуховском (1) и Харьковском (4) районах области.

В 01:30 15 апреля пожар произошел в частном жилом доме в Киевском районе города Харькова. Площадь пожара составила около 300 кв. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Всего за сутки с 14 по 15 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 43 оперативных выезда, из которых:

  • 33 - на ликвидацию пожаров (27 – вызванных обстрелами, 1 пожар в экосистеме и 5 - "бытовых" пожаров);
  • 2 - на разборку завалов;
  • 8 - на помощь населению.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 83 привлечения для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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