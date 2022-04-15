15.04.2022 08:25 Рита Парфенова

Харьков на утро 15 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

27 пожаров, вызванных обстрелами, произошло в Харькове за минувшие сутки.



facebook.com/MNSKHARKIV

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 15 апреля.

Спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей, а также складских построек и объектов торговли. Пожары произошли: в Немышлянском (2), Московском (8), Киевском (9), Слободском (2) и Индустриальном (1) районах города Харькова, а также Богодуховском (1) и Харьковском (4) районах области.

В 01:30 15 апреля пожар произошел в частном жилом доме в Киевском районе города Харькова. Площадь пожара составила около 300 кв. Для ликвидации пожара было задействовано 3 единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

Всего за сутки с 14 по 15 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 43 оперативных выезда, из которых:

33 - на ликвидацию пожаров (27 – вызванных обстрелами, 1 пожар в экосистеме и 5 - "бытовых" пожаров);

2 - на разборку завалов;

8 - на помощь населению.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток осуществили 83 привлечения для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.