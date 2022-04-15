Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 15 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 1562.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились
№119, просп. Победы, 70;
№137, ул. Ахсарова, 21;
№10, ул. Пушкинская, 96;
№34, ул. Рождественская, 14;
№78, ул. Шевченко, 24 А;
№11, просп. Гагарина, 41/2;
№99, просп. Гагарина, 176;
№90, просп. Гагарина, 199;
№44, просп. Льва Ландау, 46;
№138, проезд Стадионный, 13;
№102, ул. Краснодарская, 181Б;
№100, просп. Архитектора Алешина, 5;
№117, просп. Индустриальный, 24/31;
№113, ул. Луи Пастера, 318;
№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
№121, ул. Ньютона, 98.
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