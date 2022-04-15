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15.04.2022  09:43   

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 15 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 1562.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились

 

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 15 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  1. №80 пр. Гагарина, 314-а;
  2. №105 ул. Ньютона, 6-а;
  3. №109 ул. Тернопольская, 21;
  4. №124 пр. Гагарина, 173-в;
  5. Безлюдовка, ул. Змиевская, 59
  6. Васищево, ул. Орешкова, 43

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 15 апреля

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;
№137, ул. Ахсарова, 21;
№10, ул. Пушкинская, 96;
№34, ул. Рождественская, 14;
№78, ул. Шевченко, 24 А;
№11, просп. Гагарина, 41/2;
№99, просп. Гагарина, 176;
№90, просп. Гагарина, 199;
№44, просп. Льва Ландау, 46;
№138, проезд Стадионный, 13;
№102, ул. Краснодарская, 181Б;
№100, просп. Архитектора Алешина, 5;
№117, просп. Индустриальный, 24/31;
№113, ул. Луи Пастера, 318;
№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
№121, ул. Ньютона, 98.

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 15 апреля

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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