15.04.2022 10:21 Рита Парфенова

Как оформить справку ВПЛ: список документов и куда обращаться в Харькове

В ЦПАУ дали разъяснения, как оформить справку ВПЛ, если нет регистрации места жительства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.



На период военного положения, установленного Указом Президента Украины от 23 февраля 2022 года, услуги по декларированию/регистрации места жительства и получению соответствующих справок не предоставляются.



Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова, 28 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление №165, которое приостанавливает срок предоставления административных услуг. Поэтому граждане смогут обратиться в орган регистрации после возобновления предоставления указанных услуг.



Вместе с тем, можно пользоваться е-паспортом, в котором указано место жительства. Для этого нужно через «App Store» (для владельцев «iPhone») или «Play Market» (при использовании «ОС Android») установить приложение «Дія» на свой телефон, авторизоваться, и «Дія» сама подтянет документы из демографического реестра.



В ЦПАУ отметили, что в случае отсутствия в документе отметки о регистрации места жительства для оформления справки внутренне перемещенного лица можно предоставить другие документы, подтверждающие факт проживания на день возникновения обстоятельств, вызвавших перемещение, а именно:

военный билет;

трудовую книжку;

документ об образовании;

медицинские документы;

фотографии;

видеозаписи и т.д.

Отметим, что по вопросам оформления статуса ВПЛ и получения денежной помощи необходимо обращаться к специалистам Департамента социальной политики Харьковского городского совета, написав на электронный адрес: [email protected]. Также можно воспользоваться страницей департамента в «Facebook».



Напомним, пока ЦПАУ и его территориальные подразделения на территории Харькова не ведут прием посетителей, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

