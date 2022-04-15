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15.04.2022  10:21   Рита Парфенова

Как оформить справку ВПЛ: список документов и куда обращаться в Харькове

В ЦПАУ дали разъяснения, как оформить справку ВПЛ, если нет регистрации места жительства.

Как оформить справку ВПЛ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

На период военного положения, установленного Указом Президента Украины от 23 февраля 2022 года, услуги по декларированию/регистрации места жительства и получению соответствующих справок не предоставляются.
 
Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова, 28 февраля Кабинет Министров Украины принял постановление №165, которое приостанавливает срок предоставления административных услуг. Поэтому граждане смогут обратиться в орган регистрации после возобновления предоставления указанных услуг.
 
Вместе с тем, можно пользоваться е-паспортом, в котором указано место жительства. Для этого нужно через «App Store» (для владельцев «iPhone») или «Play Market» (при использовании «ОС Android») установить приложение «Дія» на свой телефон, авторизоваться, и «Дія» сама подтянет документы из демографического реестра.
 
В ЦПАУ отметили, что в случае отсутствия в документе отметки о регистрации места жительства для оформления справки внутренне перемещенного лица можно предоставить другие документы, подтверждающие факт проживания на день возникновения обстоятельств, вызвавших перемещение, а именно:

  • военный билет;
  • трудовую книжку;
  • документ об образовании;
  • медицинские документы;
  • фотографии;
  • видеозаписи и т.д.

 Отметим, что по вопросам оформления статуса ВПЛ и получения денежной помощи необходимо обращаться к специалистам Департамента социальной политики Харьковского городского совета, написав на электронный адрес: [email protected]. Также можно воспользоваться страницей департамента в «Facebook».

Напомним, пока ЦПАУ и его территориальные подразделения на территории Харькова не ведут прием посетителей, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.
 

Тэги:  впл, админуслуги, цнап, харьков
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