15.04.2022 10:57 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 15 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 10 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 11 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 033 человека. Выздоровело 278 304 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 21 704 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 10 человек (в том числе у 10 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 14 апреля.