Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 25 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 022 человека. Выздоровело 277 832 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 22 166 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек (в том числе у 15 жителей города Харькова). 8 человек заболели в Богодуховском районе, 1 - в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 апреля.
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