В Харькове заработали светофоры: адреса перекрестков

По состоянию на 14 апреля запущены в работу 11 светофорных объектов, установленных на главных улицах города.
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, работают светофоры, установленные на таких перекрестках:
Время работы светофорных объектов:с 8:00 до 19:00.
Напомним, что с начала войны все светофоры в Харькове были переведены в мигающий режим. Постепенно планируют запустить работу светофорных объектов, установленных и на других магистралях города.
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