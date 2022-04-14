14.04.2022 11:24 Рита Парфенова

В Харькове заработали светофоры: адреса перекрестков

По состоянию на 14 апреля запущены в работу 11 светофорных объектов, установленных на главных улицах города.



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Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, работают светофоры, установленные на таких перекрестках:

пр. Гагарина /ул. Гольдберговская,

пр. Гагарина/ул. Одесская,

ул. Клочковская/спуск Клочковский,

ул. Клочковская/спуск Бурсацкий,

пр. Науки/пр. Независимости,

Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау,

Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей,

Салтовское шоссе/ул. Академика Павлова,

пр. Юбилейный/пр. Льва Ландау,

пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев-Широнинцев,

пр. Юбилейный/ пр.Тракторостроителей.

Время работы светофорных объектов:с 8:00 до 19:00.



Напомним, что с начала войны все светофоры в Харькове были переведены в мигающий режим. Постепенно планируют запустить работу светофорных объектов, установленных и на других магистралях города.