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14.04.2022  11:24   Рита Парфенова

В Харькове заработали светофоры: адреса перекрестков

По состоянию на 14 апреля запущены в работу 11 светофорных объектов, установленных на главных улицах города.


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Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, работают светофоры, установленные на таких перекрестках:

  • пр. Гагарина /ул. Гольдберговская,
  • пр. Гагарина/ул. Одесская,
  • ул. Клочковская/спуск Клочковский,
  • ул. Клочковская/спуск Бурсацкий,
  • пр. Науки/пр. Независимости,
  • Салтовское шоссе/пр. Льва Ландау,
  • Салтовское шоссе/пр. Тракторостроителей,
  • Салтовское шоссе/ул. Академика Павлова,
  • пр. Юбилейный/пр. Льва Ландау,
  • пр. Юбилейный/ул. Гвардейцев-Широнинцев,
  • пр. Юбилейный/ пр.Тракторостроителей.

Время работы светофорных объектов:с 8:00 до 19:00.

Напомним, что с начала войны все светофоры в Харькове были переведены в мигающий режим. Постепенно  планируют запустить работу светофорных объектов, установленных и на других магистралях города.

Тэги:  светофор, харьков
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