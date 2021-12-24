24.12.2021 16:45 Виталий Хиневич

На центральном проспекте Харькова запустят «зеленую волну»

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет разработал концепцию, которая позволит эффективно использовать «зеленую волну».

Об этом сообщает РЕДПОС Т со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что сейчас проходят настройку светофоры, которые располагаются по проспекту Науки в Харькове. Таким образом, был изменен режим работы световых объектов на пересечении с улицей Минской, Новгородской, Космической, Бакулина, Культуры и проспектом Независимости.

Исходя из расчетов профессорско-преподавательского состав ХНАДУ, данная методика позволит снизить уровень аварийности на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и снизить время проезда транспорта на данных участках дороги.

Напомним, новые дорожные знаки в Харькове будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.