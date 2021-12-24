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24.12.2021  16:45   Виталий Хиневич

На центральном проспекте Харькова запустят «зеленую волну»

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет разработал концепцию, которая позволит эффективно использовать «зеленую волну».

Зеленая волна в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что сейчас проходят настройку светофоры, которые располагаются по проспекту Науки в Харькове.  Таким образом, был изменен режим работы световых объектов на  пересечении с улицей Минской, Новгородской, Космической, Бакулина, Культуры и проспектом Независимости.
 
Исходя из расчетов профессорско-преподавательского состав ХНАДУ, данная методика позволит снизить уровень аварийности на дорогах, улучшить экологическую ситуацию и снизить время проезда транспорта на данных участках дороги.
 
Напомним, новые дорожные знаки в Харькове будут показывать оптимальную скорость движения, чтобы автомобили попадали в "зеленую волну" светофоров.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  зеленая волна, светофор, харьков
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