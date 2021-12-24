24.12.2021 16:30 Дмитрий Колоней

Угнан ВАЗ с зеленой тонировкой и одной фарой: под Харьковом ищут свидетелей

Разыскиваются очевидцы угона авто под Харьковом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, к правоохранителям Изюмского РУП в Харьковской области обратился 48-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в период между двумя и шестью часами ночи 23 декабря 2021 неизвестный угнал серый автомобиль ВАЗ 21101 с номерными знаками АХ4592ВС с серо-черными колпаками в виде пятиконечной звезды, поврежденным с водительской стороны бампером и без фары с этой же стороны. Машина стояла на парковке у дома заявителя по улице 14-квартал в поселке Боровая.

Особые приметы автомобиля: на левом лобовом стекле сверху тонировка зеленого цвета. Следователями открыто уголовное производство об угоне. Укравшему машину грозит ограничения свободы от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Правоохранители устанавливают местонахождение угнанного транспортного средства, а также лиц, причастных к совершению преступления.

Если вы стали свидетелями совершения преступления или владеете информацией, которая может оказаться полезной в расследовании, просим обращаться в сектор полицейской деятельности № 1 Изюмского РУП по адресу: пгт Боровая, переулок Мастеров 1 или по телефонам 095-92-63-240, 066-45-43-319, (05759) 6-13-46, 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что виновнику смертельного ДТП на проспекте Гагарина Коле Харьковскому грозит статья за угон автомобиля.