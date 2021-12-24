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24.12.2021  15:55   Виталий Хиневич

В Харькове продолжат обновлять общественный транспорт

В следующем году Харьков продолжат обновлять новым подвижным составом общественного транспорта.

Новые автобусы в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Отмечается, что в 2022 году город ожидает поступление еще 160 автобусов турецкого производителя «Karsan». Как отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, первые 150 автобусов Харьков уже закупил. Решение о закупке второй партии на условиях лизинга было принято на минувшей сессии Харьковского городского совета.
 
Исходя из условий договора предприятие должно будет оплатить 10% от стоимости одного автобуса. Процентная ставка в свою очередь не превысит 12% годовых в гривне. Кроме этого, город пополнится и новыми троллейбусами в размере 22 единиц.
 
 
При этом продолжается необходимая работа, которая позволит начать сборку собственного трамвая. Начать строительство новых станций метро также планируется в 2022 году.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что новые автобусы в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков
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