24.12.2021 15:55 Виталий Хиневич

В Харькове продолжат обновлять общественный транспорт

В следующем году Харьков продолжат обновлять новым подвижным составом общественного транспорта.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что в 2022 году город ожидает поступление еще 160 автобусов турецкого производителя «Karsan». Как отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, первые 150 автобусов Харьков уже закупил. Решение о закупке второй партии на условиях лизинга было принято на минувшей сессии Харьковского городского совета.

Исходя из условий договора предприятие должно будет оплатить 10% от стоимости одного автобуса. Процентная ставка в свою очередь не превысит 12% годовых в гривне. Кроме этого, город пополнится и новыми троллейбусами в размере 22 единиц.

При этом продолжается необходимая работа, которая позволит начать сборку собственного трамвая. Начать строительство новых станций метро также планируется в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали о том, что новые автобусы в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь.