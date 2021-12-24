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24.12.2021  15:38   Дмитрий Колоней

Минирование: в трех зданиях Харькова ищут взрывчатку

Полиция проверяет информацию о минировании трех объектов в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в 09:38 24 декабря 2021 года стражам порядка поступила информация о том, что в зданиях по улице Полтавский шлях, площади Героев Небесной Сотни и Привокзальной площади заложена взрывчатка.
 
 
По адресам работают СОГ и эксперты-взрывотехники. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений территориальных подразделений полиции, проводится проверка.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержали рецидивиста, «минера» вокзала.

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирвание, харьков
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