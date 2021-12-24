"Время желаний в Стране чудес": в Харькове состоялась премьера музыкальной сказки (фото)

Где могут встретиться вместе экстравагантная и коварная модельерша Круэлла Де Виль, шериф Вуди, космонавт Базз Лайтер, горилла начинающий певец Джонни, свинка-танцор Гантер и другие. А мы вам сейчас покажем – на елке городского головы.
Путешествие в сказку, в мир, где добро всегда побеждает зло. Где всегда царит любовь и счастье, где все улыбаются и счастливы. Такую возможность имели маленькие харьковчане льготного контингента. Для малышей приготовили увлекательную программу, спектакль под названием "Время желаний в Стране чудес".
Это новый интерактивный мюзикл с новыми костюмами и украшениями. Предлагаем вам отправиться прямо сейчас в мир очаровательного и прекрасного.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры. Возможны новые увлечения.
Пятница начнется ясным утром, затем небо затянут облака и будет пасмурно. Днем начнется снегопад, который усилится к вечеру.
У западных христиан сегодня Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова. Название «сочельник» происходит, как полагают, от слова «сочиво» – это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами.
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