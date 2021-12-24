24.12.2021 15:20

"Время желаний в Стране чудес": в Харькове состоялась премьера музыкальной сказки (фото)

Где могут встретиться вместе экстравагантная и коварная модельерша Круэлла Де Виль, шериф Вуди, космонавт Базз Лайтер, горилла начинающий певец Джонни, свинка-танцор Гантер и другие. А мы вам сейчас покажем – на елке городского головы.

Путешествие в сказку, в мир, где добро всегда побеждает зло. Где всегда царит любовь и счастье, где все улыбаются и счастливы. Такую возможность имели маленькие харьковчане льготного контингента. Для малышей приготовили увлекательную программу, спектакль под названием "Время желаний в Стране чудес".

Это новый интерактивный мюзикл с новыми костюмами и украшениями. Предлагаем вам отправиться прямо сейчас в мир очаровательного и прекрасного.

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