В Харькове продолжаются новогодние представления для детей (фото)

В Харьковском Муниципальном культурном центре для школьников разных районов города совершенно бесплатно демонстрируют новогодний мюзикл "Время желаний в стране чудес" - путешествие в сказку с самыми любимыми героями детей.
Стоит напомнить, что встречи с Дедом Морозом и другие массовые мероприятия проходят с учетом карантинных ограничений. Родителям или сопровождающим детей нужно будет предъявить COVID-сертификаты, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.
Спонтанные шаги могут оказаться очень даже эффективными. Сегодня вы имеете все шансы впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
Днем 28 декабря в городе и по области ожидается усложнение погодных условий.
Сегодня отмечается праздник важнейшего и искусств – Международный день кино.
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