28.12.2021 12:39 Екатерина Стрельцова

В Харькове продолжаются новогодние представления для детей (фото)

В Харьковском Муниципальном культурном центре для школьников разных районов города совершенно бесплатно демонстрируют новогодний мюзикл "Время желаний в стране чудес" - путешествие в сказку с самыми любимыми героями детей.



Фото: Василий Голосный

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , не обходится и без главных героев новогодних праздников - Деда Мороза и Снегурочки.

С наступающим новым годом маленьких харьковчан поздравил городской глава Игорь Терехов. Он отметил, что для руководства города важно создавать для горожан атмосферу праздника.

"Мы, взрослые, создали для вас новогоднюю сказку. Мы очень хотим, что бы вы хорошо встретили новый 2022 год! Желаем в новом году быть весёлыми, красивыми и здоровыми! С наступающими праздниками!", - поздравил маленьких харьковчан мэр города.

Представления для детей будут идти в Харьковской Муниципальном культурном центре (улица Плехановская, 77, рядом с Фэнтези-парком) до конца зимних каникул. Планируется, что мюзикл посмотрят 25 000 маленьких харьковчан.

Там же продолжает работать Новогодняя резиденция Деда Мороза . Она открыта с 25 декабря до 7 января, с 12:00 до 18:00 ежедневно.

Стоит напомнить, что встречи с Дедом Морозом и другие массовые мероприятия проходят с учетом карантинных ограничений. Родителям или сопровождающим детей нужно будет предъявить COVID-сертификаты, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.

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