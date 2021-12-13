13.12.2021 18:34 Дмитрий Колоней

Харьковские школьники на каникулах увидят новую музыкальную сказку

Об этом в Харькове сообщил главный режиссер городских праздников Алексей Настаченко.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, новогодний мюзикл «Время желаний в Стране чудес» учащиеся смогут посмотреть во время зимних каникул в Харьковском муниципальном культурном центре (ул. Плехановская, 77).

Героями мюзикла станут известные мультипликационные персонажи. В спектакле примут участие актеры театра «Мадригал», участники хореографического ансамбля «Ассоль» и др.

Для взрослых, которые сопровождают детей, необходимо будет иметь один из трех документов: ковид-сертификат, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.