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13.12.2021  18:34   Дмитрий Колоней

Харьковские школьники на каникулах увидят новую музыкальную сказку

Об этом в Харькове сообщил главный режиссер городских праздников Алексей Настаченко.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, новогодний мюзикл «Время желаний в Стране чудес» учащиеся смогут посмотреть во время зимних каникул в Харьковском муниципальном культурном центре (ул. Плехановская, 77).
 
 
Героями мюзикла станут известные мультипликационные персонажи. В спектакле примут участие актеры театра «Мадригал», участники хореографического ансамбля «Ассоль» и др.
 
Для взрослых, которые сопровождают детей, необходимо будет иметь один из трех документов: ковид-сертификат, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как подобрать идельную новогоднюю ёлку.
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  новый год, школьные каникулы, харьков, праздник, что посмотреть, спектакль, мюзикл, сказка
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