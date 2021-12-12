12.12.2021 17:32 Анжелика Демидова

Новогодняя ёлка: как подобрать идеальную

На что стоит обратить внимание при выборе лесной красавицы разбиралась корреспондент портала РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

Пушистая, высокая до самого потолка новогодняя елка, на первый взгляд кажется идеальным решением. Но эксперты советуют, прежде всего оглядеться и оценить помещение, в котором будет стоять праздничная красавица.

Высота стен, ширина комнаты, заставленность интерьера - все это влияет на размер ёлки.

Поэтому первая рекомендация дизайнеров: не поленитесь и измерьте высоту потолка и определите площадь участка, в котором должна будет помещаться лесная красавица.

Не важно, будет ли она живая или искусственная, купленная в питомнике или на стихийном рынке. Зная нужный вам размер, купите идеальную. Обратите внимание, чтобы самая широкая часть елки не была больше площади квадрата, где она будет стоять. А верхушка была минимум на тридцать сантиметров ниже высоты потолка. Тогда дерево идеально впишется в пространство. Не нужно будет обрезать лишние ветки и макушку. Учтите и традицию украшать верх ёлки наконечником.

Второй совет: для огромных просторных залов прекрасно подойдет ёлка высотой до трёх метров. Величие дерева подчеркнет торжественность мероприятия. В таком помещении елку можно поставить и в центре для игр и хороводов вокруг.

В квартире среди мебели идеально будет смотреться елочка от полтора до двух метров. Дизайнеры рекомендуют ставить ее в такое место, где она будет видна со всех концов комнаты. Убедиться, чтобы елка не мешала свободно проходить и стояла на безопасном расстоянии от всех легковоспламеняющихся предметов. Проверьте, насколько удобно размещена розетка или переноски - чтобы шнур и удлинитель от гирлянды фонариков нельзя было случайно зацепить, повредить. Убедитесь и в том, чтобы новогодняя красавица надежно была закреплена. Это особенно важно, если в доме есть дети и животные.

Прекрасной идеей дизайнеры считают и установку небольшой елочки в детской комнате и спальне. Тут будет уместным маленькое деревце до одного метра, которое создаст уют и атмосферу праздника. Ребенок сам может украсить свою елочку: поделками, сладостями, маленькими игрушками.

В спальне или на кухне будет уместна декоративная искусственная, настольная ёлочка, подобранная под стиль интерьера. Уместен новогодний атрибут даже в строгих офисах. Небольшая, подчеркивающая корпоративный стиль ель, по мнению психологов, только положительно повлияет на работоспособность сотрудников.

Надеемся, наши советы помогут вам вспомнить все нюансы и сделать подготовку к новому году приятным занятием.