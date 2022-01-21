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21.01.2022  21:07   Дмитрий Колоней

В Харькове начали демонтировать елку на здании горсовета (видео)

В Харькове отшумели новогодние праздники.

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове начался демонтаж ёлки на городском совете. Рабочие постепенно снимают оригинальное украшение здания, радовавшее харьковчан на новогодних праздниках.

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Напомним, ранее мы писали об этой инсталляции, отмечая, что в Нью-Йорке установлена новогодняя елка, которая мало чем отличается от елки в Харькове. На знаменитой улице Нью-Йорка Пятой авеню, возле отеля Плаза, расположилась на фасаде здания новогодняя красавица. Увидеть ее можно даже за несколько кварталов, она занимает 12 этажей дома и украшена различными орнаментами и логотипом Louis Vuitton. 

Тэги:  новогодняя елка, демонтаж, харьков, горсовет, инсталляция
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