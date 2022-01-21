В Харькове начали демонтировать елку на здании горсовета (видео)

В Харькове отшумели новогодние праздники.
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в Харькове начался демонтаж ёлки на городском совете. Рабочие постепенно снимают оригинальное украшение здания, радовавшее харьковчан на новогодних праздниках.
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Напомним, ранее мы писали об этой инсталляции, отмечая, что в Нью-Йорке установлена новогодняя елка, которая мало чем отличается от елки в Харькове. На знаменитой улице Нью-Йорка Пятой авеню, возле отеля Плаза, расположилась на фасаде здания новогодняя красавица. Увидеть ее можно даже за несколько кварталов, она занимает 12 этажей дома и украшена различными орнаментами и логотипом Louis Vuitton.
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Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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