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21.01.2022  21:43   Дмитрий Колоней

В Харькове легковушка влетела в автобус "Karsan" - момент аварии (фото, видео)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы вечером, 21 января.

Как сообщает РЕДПОСТ, видео момента ДТП первые опубликовали харьковские телеграм-каналы.

Авария произошла на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы. Здесь почти в лобовую атаку на маршрутку пошла легковушка ВАЗ-2108. "ЛАДА" влетела в "Карсан", когда тот совершал поворот.

По предварительной информации водитель авто поехал на "желтый" сигнал светофора. Подробностей пока нет. Состояние водителей легковушки и автобуса пока неизвестно, "скорая" на месте.

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Тэги:  дтп, авария, харьков, момент столкновения
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