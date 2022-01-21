В Харькове легковушка влетела в автобус "Karsan" - момент аварии (фото, видео)

Дорожно-транспортное происшествие случилось на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы вечером, 21 января.
Как сообщает РЕДПОСТ, видео момента ДТП первые опубликовали харьковские телеграм-каналы.
Авария произошла на перекрестке улиц Гвардейцев-Широнинцев и Бучмы. Здесь почти в лобовую атаку на маршрутку пошла легковушка ВАЗ-2108. "ЛАДА" влетела в "Карсан", когда тот совершал поворот.
По предварительной информации водитель авто поехал на "желтый" сигнал светофора. Подробностей пока нет. Состояние водителей легковушки и автобуса пока неизвестно, "скорая" на месте.
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Напомним, ранее мы писали об аварии, в которой сбили курьера Глово.
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Сегодня лучше действовать по формуле: «Семь раз отмерь…». Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ожидаются порывы ветра, 15–20 м/с. На дорогах гололедица.
21 января во всем мире отмечается теплый праздник – Международный день объятий.
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