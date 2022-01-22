22.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 22 и 23 января

Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом.

В выходные, 22 и 23 января погодные условия в Харьковской области будет определять тыловая часть малоподвижного высокого циклона Ida. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



В субботу, 22 января, весь день в Харькове будет облачным. Днем ​​небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-7°С, днем -2°...-4°С (температура комфорта -9°С).



В воскресенье, 23 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10°...-15°С, днем -1°...-6°С (температура комфорта -9°С).



Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается небольшое повышение активности Солнца. Но магнитные бури эксперты не прогнозируют.