Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 22 и 23 января

Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом.
В выходные, 22 и 23 января погодные условия в Харьковской области будет определять тыловая часть малоподвижного высокого циклона Ida. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
В субботу, 22 января, весь день в Харькове будет облачным. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-7°С, днем -2°...-4°С (температура комфорта -9°С).
В воскресенье, 23 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. Местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10°...-15°С, днем -1°...-6°С (температура комфорта -9°С).
Вероятность магнитных бурь: 15%. Ожидается небольшое повышение активности Солнца. Но магнитные бури эксперты не прогнозируют.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом.
Ежегодно 22 января отмечается День Соборности – в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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