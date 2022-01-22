22.01.2022 07:00

Гороскоп на 22 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен потратить день на пустяки – однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона! Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность Овна может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Тельца многое зависит. Зная об этом, Телец должен постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку! День склоняет их к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему Близнецы способны увидеть конфликт даже там, где его и в помине нет. Там же, где он есть, Близнецы старательно раздуют его до предела: их способность давить на самые болезненные точки на высоте. Только большой вопрос – принесет ли такая победа удовлетворение самим Близнецам? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать?

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному! Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Раку необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет «всего лишь» прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню – поверьте, оно того стоит!

Лев (24 июля – 23 августа)

Лев будет склонен сорить деньгами! Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст сбой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым Лев способен быть к тем, кто ему дорог, – им он просто не в состоянии ни в чем отказать! Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. Лев должен следовать за своим сердцем – но только в пределах разумного, конечно.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет неотразима вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых – в глазах окружающих, которым передастся ее сногсшибательная уверенность в себе! Харизма Девы будет помогать ей и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное, не перегибать палку и не заноситься: если окружающие увидят, что Дева смотрит на них сверху вниз, ее преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого им не придется что-то особенное говорить или делать – их молчание может оказаться не менее интригующим, чем их слова. Звезды советуют Весам использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле. Или просто вскружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Мозг Скорпиона открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций! Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной «зоны комфорта» и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет будоражить кровь Скорпиона сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем? Неожиданное предложение? Экстремальный спорт? Почему бы и нет? Все, что не запрещено, хотя бы раз в жизни нужно попробовать!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Весь день в душе Стрельца может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Стрельцу какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет «неправильно», «не по плану». По-настоящему разрядить напряжение Стрельца способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой – будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Все самые удачные мысли и проекты Козерога будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха! Вполне возможно, что именно Козерог, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолею следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Водолей будет настроен по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ним и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Водолею стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде «дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть» и т.д. После таких трудовых подвигов ему будет не до ссор!

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Настроение Рыб может штормить, показывая то «минус», то «плюс». Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия – любые цвета и оттенки эмоций могут меняться с невиданной быстротой. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие – переживаниями самих Рыб. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Рыбам необходимо контролировать эмоции. Ну, или хотя бы пытаться.