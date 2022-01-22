22.01.2022 08:00

22 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 22 января отмечается День Соборности – в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.

22 января 1918 года Центральная Рада своим четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А год спустя, 22 января 1919-го, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, которым под флаг единого государства объединялись в одну соборную и демократическую державу два государственных образования – Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.

Акт Злуки больше носил декларативный характер, поскольку объединения украинских территорий в полном смысле этого слова не произошло. Но все же объединение УНР и ЗУНР имело большое политическое и историческое значение для образования Украинского государства.



В 1990 году накануне годовщины воссоединения, 21 января, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в "живую цепь". Некоторые при этом держали в руках транспаранты, поясняющие суть акции. По мере приближения к западным областям над "живой цепью" все чаще развевались не признанные прежней властью желто-голубые флаги. По официальным данным Министерства внутренних дел УССР, в акции приняли участие почти 450 тыс. человек, по данным организаторов – около миллиона. На митингах, проходивших в городах, соединенных "живой цепью", звучали призывы к независимости. Акция стала демонстрацией единства украинского народа.



В 1999 году указом президента Леонида Кучмы 22 января было официально установлено Днем Соборности Украины.



30 декабря 2011-го президент Виктор Янукович учредил День Соборности и Свободы Украины, отменив указ Кучмы о Дне Соборности и указ президента Виктора Ющенко от 2005 года, которым после оранжевой революции 2004-го был учрежден День Свободы.



13 ноября 2014 года президент Петр Порошенко отменил указ Януковича, разделив День Соборности и Свободы на два праздника: День Соборности (22 января) и День Достоинства и Свободы (отмечается 21 ноября).



День соборности имеет свои традиции. В 1990 году несколько миллионов человек взялись за руки и создали на дорогах и шоссе непрерывную цепь от Киева до Львова, которая стала символом духовного единства. С тех пор подобные цепи 22 января начали делать в разных городах Украины.

Также в этот день по всей Украине состоится возложение цветов к памятникам, памятных знакам и местам захоронений выдающихся деятелей УНР и ЗУНР, борцов за независимость Украины в XX веке, погибших участников Революции Достоинства и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях,

Приметы дня

В этот день почитается память святого Полиевкта. В народе про этот период января говорили так: «Растет день в январе — растет и холод», что указывало на приближение месяца февраля, который считался самым холодным месяцем зимы. Наблюдали наши предки в этот день за домашним скотом: если домашний скот, выпущенный во двор, будет стремиться вернуться в хлев — быть вскоре снегу и холоду.



Также в этот день...



В 1630 году английские колонисты впервые попробовали жареную кукурузу. Угостил их индеец Кводекуайн. В память об этом событии сегодня и отмечается День попкорна.



1775 – родился Андре-Мари Ампер, французский ученый, физик, математик и химик, один из основоположников электродинамики, в честь которого названа одна из основных электрических величин – единица силы тока – ампер.



1788 – родился Джордж Байрон, английский поэт-романтик.



1815 – родился Феофан Затворник, епископ, богослов и проповедник. Неофициально (но широко) известно мнение, что Феофан Затворник является покровителем и заступником Рунета.



1861 – французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор Ват, посвященный богу Вишну. Он занимает площадь в 2 кв.км, являясь самым крупным культовым сооружением на Земле.



1898 – родился Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский кинорежиссер, сценарист, теоретик кино.



1904 – родился Аркадий Гайдар (настоящая фамилия – Голиков), советский детский писатель.



1905 – «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге, ставшее началом революции 1905 года.



1908 – родился Лев Ландау, выдающийся советский физик, академик, лауреат Нобелевской премии



1943 – в американском городке Сперфиш, штат Южная Дакота, была зарегистрирована невероятная погодная аномалия: в 7.30 утра температура воздуха за 2 минуты поднялась с минус 20 градусов Цельсия до плюс 7.



1946 – образована Закарпатская область.



1954 – родился Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино, продюсер и шоумен.



1960 – родился Майк Хатчинс, вокалист австралийской группы INXS (ум. 1997).



1970 – состоялся первый регулярный полет «Боинга-747» с пассажирами на борту. Самолет вылетел из Нью-Йорка и через шесть с половиной часов приземлился в Лондоне.



1987 – известный американский телеведущий Фил Донахью прибыл в Советский Союз с целью записи своих ток-шоу. Он побывал в Ленинграде, Киеве и Москве.



1992 – 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.



2010 – Виктор Ющенко подписал Указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.



2014 – первые погибшие на Майдане в Киеве.



Именины отмечают: Антонина, Елена, Захар, Павел, Петр, Филипп.