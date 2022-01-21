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21.01.2022  11:40   Рита Парфенова

ДТП с рейсовым автобусом под Харьковом: видео момента аварии и подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса.

ДТП Харьков: подробности столкновения рейсового автобуса и ЗАЗ

Подробности столкновения рейсового автобуса МАN с легковым автомобилем ЗАЗ возле села Тимченки Чугуевского района озвучили в Нацполиции, передает РЕДПОСТ.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ЗАЗ» выехал на встречную полосу движения, вследствие чего и произошло столкновение с автобусом маршрутом Харьков - Беспаловка. Это произошло 21 января в 7:51 на автодороге Мерефа - Лозовая - Павлоград.

ДТП Харьков: подробности столкновения рейсового автобуса и ЗАЗ

Момент столкновения с регистратора автобуса выложили в сеть. На кадрах записи видно, что Таврию на повороте выехала на встречную полосу, и произошло столкновение.

На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров и водитель, среди них пострадавших нет. В легковушке травмы получили два человека – 41-летний водитель и пассажир 44 лет. Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

ДТП Харьков: подробности столкновения рейсового автобуса и ЗАЗ

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, для оказания помощи пострадавшим в ДТП понадобилось участие спасателей. Бойцы ГСЧС с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего водителя из изуродованного автомобиля и передали медикам скорой.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
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