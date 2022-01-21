ДТП с рейсовым автобусом под Харьковом: видео момента аварии и подробности от полиции

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса.
Подробности столкновения рейсового автобуса МАN с легковым автомобилем ЗАЗ возле села Тимченки Чугуевского района озвучили в Нацполиции, передает РЕДПОСТ.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ЗАЗ» выехал на встречную полосу движения, вследствие чего и произошло столкновение с автобусом маршрутом Харьков - Беспаловка. Это произошло 21 января в 7:51 на автодороге Мерефа - Лозовая - Павлоград.
Момент столкновения с регистратора автобуса выложили в сеть. На кадрах записи видно, что Таврию на повороте выехала на встречную полосу, и произошло столкновение.
На момент аварии в автобусе находились 25 пассажиров и водитель, среди них пострадавших нет. В легковушке травмы получили два человека – 41-летний водитель и пассажир 44 лет. Пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений отдела полиции №2 Чугуевского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, для оказания помощи пострадавшим в ДТП понадобилось участие спасателей. Бойцы ГСЧС с помощью специнструмента деблокировали пострадавшего водителя из изуродованного автомобиля и передали медикам скорой.
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