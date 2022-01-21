21.01.2022 11:20 Виталий Хиневич

В Украине действуют новые правила реализации алкоголя

Рестораторы должны указывать реквизиты при продаже алкоголя.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".

Сообщается, что в Украине с 1 января текущего года вступил в силу закон, который направлен на пополнение государственного бюджета. Теперь во время реализации алкогольных напитков, необходимо указывать в фискальном чеке серию и номер акцизной марки.

Рестораторам рекомендуют указывать код акциза в чеке при продаже спиртного на разлив, при продаже непочатой бутылки или при реализации спиртного коктейля.

Ранее сканировать акцизной код нужно было только при продаже целой бутылки.

В случае нарушения новых правил, рестораторам может грозить штраф. За отсутствие обязательных реквизитов в чеке предусмотрен штраф в размере 100% от суммы чека. При повторных нарушениях штраф будет увеличен до 150% от суммы чека.

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Кроме этого, владельцев заведений могут привлечь к административной ответственности. Сумма штрафных санкций будет изначально составлять от 34-85 гривен для работников заведения, должностным лицам от 85 до 170 гривен. Повторные правонарушения от 85-170 и от 170 до 340 гривен соответственно.

Напомним, в Украине начнут штрафовать за указание пола в вакансиях.