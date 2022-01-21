На Харьковщине произошло ДТП с участием рейсового автобуса (видео)
В Змиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового авто.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
Сообщается, что утром 21 января в районе села Луговое в направлении Мерефы произошло столкновение рейсового автобуса марки "MAN" сообщением "Харьков-Беспаловка" и авто марки "ЗАЗ-Таврия".
По предварительной информации, пострадали три человека, которые находились в легковом авто. Водителя Таврии деблокировали из автомобиля. Информация о пострадавших в автобусе на данный момент отсутствует.