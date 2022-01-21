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21.01.2022  10:00   Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло ДТП с участием рейсового автобуса (видео)

В Змиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового авто.

 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что утром 21 января в районе села Луговое в направлении Мерефы произошло столкновение рейсового автобуса марки "MAN" сообщением "Харьков-Беспаловка" и авто марки "ЗАЗ-Таврия".
 
ДТП
 
По предварительной информации, пострадали три человека, которые находились в легковом авто. Водителя Таврии деблокировали из автомобиля. Информация о пострадавших в автобусе на данный момент отсутствует. 
 
 
Среди пострадавших детей нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и бригада медиков.
 
Напомним, состояние трехлетних мальчика и девочки, пострадавших в ДТП на Окружной дороге, контролируют врачи городских больниц, где они проходят лечение, а также приглашенные специалисты.
 
Тэги:  дтп, харьков
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