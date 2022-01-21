21.01.2022 10:00 Виталий Хиневич

На Харьковщине произошло ДТП с участием рейсового автобуса (видео)

В Змиевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легкового авто.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Сообщается, что утром 21 января в районе села Луговое в направлении Мерефы произошло столкновение рейсового автобуса марки "MAN" сообщением "Харьков-Беспаловка" и авто марки "ЗАЗ-Таврия".

По предварительной информации, пострадали три человека, которые находились в легковом авто. Водителя Таврии деблокировали из автомобиля. Информация о пострадавших в автобусе на данный момент отсутствует.

Среди пострадавших детей нет, всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и бригада медиков.

Напомним, состояние трехлетних мальчика и девочки, пострадавших в ДТП на Окружной дороге, контролируют врачи городских больниц, где они проходят лечение, а также приглашенные специалисты.