Суд вынес приговор патрульному, устроившему ДТП в Харькове

Патрульного полицейского, устроившего ДТП на Московском проспекте, приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате ущерба пострадавшей.
Приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова, передает РЕДПОСТ. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 марта 2020 года на Московском проспекте в Харькове. Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ДБР, расположенного в г. Полтаве.
Установлено, что 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, ехал по Московскому проспекту в автомобиле «Opel Tigra». Он был за рулем, в салоне также находились трое его коллег.
На скорости более 100 км/ч патрульный пытался проехать между двумя другими автомобилями и столкнулся с одним из них – «ВАЗ 2104». От удара ВАЗ отбросило стоявший на крайней полосе грузовик «Volvo FH12» с прицепом. Водитель ВАЗа получил телесные повреждения средней степени тяжести.
Сам Opel врезался в бордюр и вылетел на разделительный газон. Находящаяся в салоне 24-летняя девушка-полицейская получила тяжелые телесные повреждения и в дальнейшем первую группу инвалидности.
В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины, в результате чего потерпевшая получила травмы, которые привели к инвалидности.
Фрунзенский районный суд Харькова признал патрульного полицейского виновным по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Также суд принялрешение взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.
После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда.
Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.
Напомним, подробности дорожно-транспортного происшествия на Московском проспекте: фото.
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