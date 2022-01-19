19.01.2022 15:01 Рита Парфенова

Суд вынес приговор патрульному, устроившему ДТП в Харькове

Патрульного полицейского, устроившего ДТП на Московском проспекте, приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате ущерба пострадавшей.

Приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова, передает РЕДПОСТ. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 марта 2020 года на Московском проспекте в Харькове. Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ДБР, расположенного в г. Полтаве.



Установлено, что 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, ехал по Московскому проспекту в автомобиле «Opel Tigra». Он был за рулем, в салоне также находились трое его коллег.



На скорости более 100 км/ч патрульный пытался проехать между двумя другими автомобилями и столкнулся с одним из них – «ВАЗ 2104». От удара ВАЗ отбросило стоявший на крайней полосе грузовик «Volvo FH12» с прицепом. Водитель ВАЗа получил телесные повреждения средней степени тяжести.



Сам Opel врезался в бордюр и вылетел на разделительный газон. Находящаяся в салоне 24-летняя девушка-полицейская получила тяжелые телесные повреждения и в дальнейшем первую группу инвалидности.



В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины, в результате чего потерпевшая получила травмы, которые привели к инвалидности.



Фрунзенский районный суд Харькова признал патрульного полицейского виновным по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Также суд принялрешение взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.



После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда.



Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.



Напомним, подробности дорожно-транспортного происшествия на Московском проспекте: фото.