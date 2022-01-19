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19.01.2022  15:01   Рита Парфенова

Суд вынес приговор патрульному, устроившему ДТП в Харькове

Патрульного полицейского, устроившего ДТП на Московском проспекте, приговорили к пяти годам лишения свободы и выплате ущерба пострадавшей.

Криминал Харьков: Патрульному, устроившему ДТП на Московском проспекте, вынесли приговор

Приговор вынес Фрунзенский районный суд Харькова, передает РЕДПОСТ. Дорожно-транспортное происшествие случилось 19 марта 2020 года на Московском проспекте в Харькове. Досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ДБР, расположенного в г. Полтаве.

Установлено, что 21-летний сержант патрульной полиции, находясь вне службы, ехал по Московскому проспекту в автомобиле «Opel Tigra». Он был за рулем, в салоне также находились трое его коллег.
 
На скорости более 100 км/ч патрульный пытался проехать между двумя другими автомобилями и столкнулся с одним из них – «ВАЗ 2104». От удара ВАЗ отбросило стоявший на крайней полосе грузовик «Volvo FH12» с прицепом. Водитель ВАЗа получил телесные повреждения средней степени тяжести.
 
Сам Opel врезался в бордюр и вылетел на разделительный газон. Находящаяся в салоне 24-летняя девушка-полицейская получила тяжелые телесные повреждения и в дальнейшем первую группу инвалидности.
 
В суде патрульный свою вину признавал частично, однако прокурор доказал, что полицейский грубо нарушил Правила дорожного движения Украины, в результате чего потерпевшая получила травмы, которые привели к инвалидности.
 
Фрунзенский районный суд Харькова признал патрульного полицейского виновным  по факту нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. Также суд принялрешение взыскать в пользу потерпевших моральный и материальный ущерб на сумму 475 тысяч гривен.
 
После вынесения приговора патрульный заключен под стражу в зале суда.
 
Приговор суда вступит в законную силу после истечения сроков на его апелляционное обжалование.

Напомним, подробности дорожно-транспортного происшествия на Московском проспекте: фото.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, дтп, харьков
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