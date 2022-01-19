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19.01.2022  15:05   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП в Харькове: Колю Харьковского оставили за решеткой

В Червонозаводском районом суде Харькова решается вопрос о продлении срока содержания Коли Харьковского под стражей.

Коля Харьковский

В Харькове около 10:15 началось судебное заседание относительно продления сроков заключения обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Коли Харьковского. 

В зал суда обвиняемого ввели под стражей. На суде присутствуют адвокаты Харьковского. В частности адвокат Инна Данилова сообщила, что в адрес Коли приходят обвинения и попросила провести судебное заседание в закрытом режиме. Однако адвокаты потерпевшей стороны с таким предложением не согласились. Ссылаясь на то, что нет обоснованных доводов для принятия такого решения.

Со временем судья отклонила прошение адвоката Коли Харьковского относительного того, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В это же время, в перерыве между судебным заседанием, дочь погибшего в ДТП на проспекте Гагарина Анастасия Носова спросила, зачем Коля Харьковский ей улыбается. В свою очередь обвиняемый подросток ответил в сторону дочери погибшего так, чтобы она этого не слышала - "Бухим нужно меньше ездить".

Кроме этого стоит отметить, что Харьковский будет находится в местах лишения свободы еще 60 дней без права внесения залога до 19 марта.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.

Тэги:  дтп, харьков
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