19.01.2022 10:32 Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: в Харькове продлевают меру пресечения Коли Харьковского

В Червонозаводском районом суде Харькова решается вопрос о продлении срока содержания Коли Харьковского под стражей.

Скриншот трнсляции: "Суспільне"

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

В Харькове около 10:15 началось судебное заседание, касаемо продления сроков заключения обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Коли Харьковского.

В зал суда обвиняемого ввели под стражей. На суде присутствуют адвокаты Харьковского. В частности адвокат Инна Данилова сообщила, что на адрес Коли приходят обвинения и попросила провести судебное заседание в закрытом режиме. Однако адвокаты потерпевшей стороны с таким предложением не согласились. Ссылаясь на то, что нет обоснованных доводов для принятия такого решения.

В свою очередь суд отправился в согласительную комнату для принятия решения каким способом будет проходить судебное заседание.

Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП : 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.