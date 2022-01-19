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19.01.2022  10:32   Виталий Хиневич

Смертельное ДТП на проспекте Гагарина: в Харькове продлевают меру пресечения Коли Харьковского

В Червонозаводском районом суде Харькова решается вопрос о продлении срока содержания Коли Харьковского под стражей.

Коля Харьковский
Скриншот трнсляции: "Суспільне"
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
В Харькове около 10:15 началось судебное заседание, касаемо продления сроков заключения обвиняемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина Коли Харьковского. 
 
В зал суда обвиняемого ввели под стражей. На суде присутствуют адвокаты Харьковского. В частности адвокат Инна Данилова сообщила, что на адрес Коли приходят обвинения и попросила провести судебное заседание в закрытом режиме. Однако адвокаты потерпевшей стороны с таким предложением не согласились. Ссылаясь на то, что нет обоснованных доводов для принятия такого решения.
 
В свою очередь суд отправился в согласительную комнату для принятия решения каким способом будет проходить судебное заседание. 
 
Напомним, вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове произошло смертельное ДТП: 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.
 
 
Тэги:  дтп, харьков
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