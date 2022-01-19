19.01.2022 10:46 Рита Парфенова

Альпинисты из Харькова покорили самую высокую гору Антарктиды

Группа украинских альпинистов во главе с харьковчанином Валентином Сипавиным поднялась на вершину Вилсон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает клуб альпинистов Alpomania. Украинская группа была единственной, которую не испугал сильный ветер, и они завершили восхождение, передает РЕДПОСТ.

«На восхождение вышло порядка 40-45 человек. Из-за сильного ветра все, кроме нашей группы, вернулись», — рассказал руководитель экспедиции Валентин Сипавин.



В состав украинской группы, покорившей гору Винсон (4892 метра), вошли харьковчане Валентин Сипавин (руководитель), Алексей Еськов, Сергей Полумысный, Андрей Ушаков и Евгений Королев, двое девушек из Днепра и мужчины из Киева и Луганска. Все – опытные альпинисты, несколько человек покорили Эверест. По подсчетам альпинистов, до их экспедиции на самой высокой точке Антарктиды побывало семь украинцев.

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Восхождение совершали связками по 5 человек. При этом альпинистам пришлось нести с собой все снаряжение, запас топлива, одежды и продуктов на случай непогоды. Груз был не только в рюкзаках за спиной, но и каждый тащил за собой санки.





«Само восхождение длилось три дня. Еще один день мы потратили на спуск. Мы поднялись в последний день хорошей погоды. Было очень ветрено и холодно. Многие группы развернулись и перенесли свой штурм на следующий день, а мы продолжили восхождение. Еще нам очень повезло: когда мы спустились в базовый лагерь, нас на маленьком самолете сразу перевезли в лагерь на леднике Юнион Глейшер. Оттуда на эвакуационном боинге, на котором перевозили людей с коронавирусом, мы улетели на большую землю раньше запланированного срока. Обычно экспедиция длится около двух недель, у нас на это ушло около семи дней», — рассказал Валентин Сипавин.



18 декабря часть группы вернулась в Украину, а 4 человека отправились на восхождение на самую высокую точку Южной Америки – гору Аконкагуа в Аргентине.