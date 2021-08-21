21.08.2021 15:24

Стальной характер и недюжинная выдержка. История харьковского альпиниста-рекордсмена Валентина Сипавина

Та жизнь, которая для него уже обыденность, некоторые бы может и не выдержали. Речь сегодня пойдет о многократном покорителе вершин, альпинисте Валентине Сипавине.

Валентин Сипавин - четырехкратный восходитель на Эверест, вице-чемпион мира по ледолазанью. Рекордсмен Гиннесса, рекордсмен Украины и восходитель на К-2.

Я в детстве был такой вообще не спортивный мальчик, у меня было очень плохое зрение и в институт физкультуры меня не взяли по здоровью и я, понимая, что нужно побороться до конца, пошел на географический факультет в университет Каразина, и как-то это все закружилось. Всегда горы у меня были на первом месте. Даже в студенческие годы, у нас в приоритете была тренировка, чем какой-то отдых с друзьями.

И, должен сказать, что не жалею, потому что мне сейчас эти путешествия помогают обретать людей и друзей во всем мире. Я посетил более 50 стран, то есть я такой космополитичный человек. Мне очень нравится, я живу в разных странах и считаю, что именно эта профессия дала мне толчок именно к такому мощному развитию.

Мы сейчас вернулись 3 дня назад из экспедиции в Пакистан на вершину К-2 - это вторая по высоте гора в мире, но она намного сложнее Эвереста, потому что она более крутая, скальная. У нее уровень смертности очень высокий.

8 лет назад именно в Пакистане случился, правда, у другой горы, религиозные террористы расстреляли 10 альпинистов, из них было 3 харьковчан, наших друзей. Это было в 2013 году и, конечно, мы с таким негативным осадком ехали в Пакистан. Но сейчас ни одного человека с оружием я не встретил, сейчас все было мирно и даже нежно, я бы сказал.

Сравнивать Эверест и К-2 вообще не правильно, потому что это две разные горы, абсолютно разные, потому что К-2 - это реально сложная, техническая гора. Ты все время висишь пристегнутый к скале на веревке, там очень неудобные места для организации. Ты спишь в палатке на краю пропасти. А Эверест - это уже коммерческая гора. Там иногда можно в базовый лагерь прилететь на вертолете, покушать фрукты. А К-2 - это чистая, спортивная, длинная, тяжелая, и местами даже опасная гора.

Сейчас эта экспедиция в Пакистан была ознаменована тем, что мы нашли тела трех альпинистов, зимой они пропали без вести и никто не знал их судьбу. Одного из них нашел я и опубликовал в зарубежных интернет-изданиях свою статью. И мне сейчас пишут корреспонденты со всего мира, родственники с благодарностью и с просьбой прислать фотографии. Потому что я не все фото могу выкладывать погибших тел в интернете. И вот здесь я понимаю свою полезность. И самое главное - это важно для родственников, которые полгода терзались, что же произошло.

Подняться на вершину - это полпути. Спускаться всегда сложнее, потому что человек уже морально расслаблен, физически уставший, это может быть. Обычно непогода в горах может быть во второй половине дня, если позднее восхождение, то темнота, лимитированный световой день. То есть большая часть аварий происходит на спуске, поэтому, когда мы поднимаемся на вершину, особенно, если я руководитель, гид, я контролирую состояние всех участников, там погоду, маршрут. Поэтому на вершине есть чувство облегчения и в тоже время второй волны напряжения, что нужно спускаться.

А само осознание того, что ты уже сделал, залез на самую высокую вершину в мире. Допустим, я знаю человек 20, которые были на Эвересте, у всех и у меня, в том числе, осознание приходит примерно через месяц. Уже дома, немного эмоции улеглись и ты уже понимаешь, где же ты реально был.

Это вообще не приедается, то есть от слова совсем, конечно, иногда устаешь ментально. Иногда хочется побыть в городе, побыть в комфорте, но, с другой стороны, начинаешь ценить обычные блага, которые мы уже не замечаем, горячую воду в душе, можно чай сделать, теплую постель, а не спальник и палатку.

Я всегда беру флаг Харькова и сейчас на вершине на К-2, на Эвересте я всегда его разворачиваю, потому что, в общем-то, вы знаете мне за город Харьков приятно. Вот я 2 дня назад встречался с одноклассницей, она живет в Калифорнии. Она, когда приехала сюда, говорит: "Харьков вообще шикарный город, наверное, я вернусь". И у меня знакомые приезжают, очень много у меня знакомых по миру и когда приезжают в Харьков и мы бежим от Харьков Palace по новой велодорожке до Пятихаток утреннюю пробежку через парк Горького. Ну, люди просто в приятном шоке, такие парки есть в Лондоне, а то и в Харькове получше. За Харьков я горд. Когда есть выбор взять лишнюю шоколадку или флаг Харькова на вершину, я беру флаг Харькова.