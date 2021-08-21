21.08.2021 14:50

Где в Харькове затруднено движение для пешеходов

Корреспондент РЕДПОСТ прогулялся по центру Харькова и готов рассказать, где затруднено движение пешеходов.



РЕДПОСТ

В центре Харькова часто можно застать ремонтные работы, укладку нового асфальта или реставрацию зданий. Иногда это затрудняет движение пешеходов, но делает город красивее и ухоженнее

.

Так сегодня, 21 августа на углу улиц Пушкинской и Свободы ведётся укладка асфальта на тротуаре.

На ул. Свободы, 36 движение пешеходов усложнено строительными работами. По этому адресу возводят жилой дом.

Одновременно с этим, по улице Пушкинской, 53, также перекрыта часть тротуара. Там сейчас проводят ремонт фасада Национального фармацевтического университета.

Напомним также, 21 августа с 7.00 до конца торжественных приемов ограничивается парковка транспорта по площади Конституции, на участке от улицы Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), и по Соборному переулку, на участке от улицы Квитки-Основьяненко к площади Конституции.

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