21.08.2021 14:50
Где в Харькове затруднено движение для пешеходов
Корреспондент РЕДПОСТ прогулялся по центру Харькова и готов рассказать, где затруднено движение пешеходов.
РЕДПОСТ
В центре Харькова часто можно застать ремонтные работы, укладку нового асфальта или реставрацию зданий. Иногда это затрудняет движение пешеходов, но делает город красивее и ухоженнее
.
Так сегодня, 21 августа на углу улиц Пушкинской и Свободы ведётся укладка асфальта на тротуаре.
На ул. Свободы, 36 движение пешеходов усложнено строительными работами. По этому адресу возводят жилой дом.
Одновременно с этим, по улице Пушкинской, 53, также перекрыта часть тротуара. Там сейчас проводят ремонт фасада Национального фармацевтического университета.
Напомним также, 21 августа с 7.00 до конца торжественных приемов ограничивается парковка
транспорта по площади Конституции, на участке от улицы Пушкинской до площади Павловской (со стороны Дворца Труда), и по Соборному переулку, на участке от улицы Квитки-Основьяненко к площади Конституции.
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