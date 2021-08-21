21.08.2021 13:43

На Харьковщине нашли фугасную авиабомбу

20 августа саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и уничтожили на территории Харьковской области 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Фото из интернета

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Саперные работы проводились в населенных пунктах Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах области. Среди обезвреженных опасных находок были фугасная авиационная бомба ФАБ-50, 6 артснарядов калибра 45 и 88 мм и 1 минометная мина диаметром 82 мм.

Все взрывоопасны предметы были уничтожены на специальной площадке.

В ГСЧС напоминают, в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру «101» или «102» и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы!

Напомним, в Харькове коммунальщики вовремя проведении ремонтных работ по ул. Малиновского, 7 в котловане была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-100.