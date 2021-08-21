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21.08.2021  13:43   

На Харьковщине нашли фугасную авиабомбу

20 августа саперы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины обезвредили и уничтожили на территории Харьковской области 8 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Авиабомба ФАБ-50 была обнаружена на Харьковщине. Новости Харькова
Фото из интернета
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
 
Саперные работы проводились в населенных пунктах Богодуховском, Изюмском и Харьковском районах области. Среди обезвреженных опасных находок были фугасная авиационная бомба ФАБ-50, 6 артснарядов калибра 45 и 88 мм и 1 минометная мина диаметром 82 мм.
 
Все взрывоопасны предметы были уничтожены на специальной площадке.
 
В ГСЧС напоминают, в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по номеру «101» или «102» и ни в коем случае не пытаться самостоятельно идентифицировать найденные боеприпасы!
 
Напомним, в Харькове коммунальщики вовремя проведении ремонтных работ по ул. Малиновского, 7 в котловане была обнаружена фугасная авиабомба ФАБ-100.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  харьков, саперы
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