21.08.2021 12:56

Пылесос для бассейна – роскошь или необходимость?

Уборка бассейна с помощью щеток и сачков – довольно трудоемкая работа. К тому же аксессуары для уборки и фильтрующие системы не способны эффективно очистить воду от мельчайших частиц загрязнений, которые потом образуют налет.

Весь налет со временем оседает на дно, оно становится скользким и грязным. Поэтому пылесос для бассейна является незаменимым помощником для качественной и быстрой очистки поверхностей бассейна.

Виды пылесосов для бассейна

Ручной пылесос

Робот-пылесос

Ручной пылесос

Конструкция ручного пылесоса состоит из насадки для уборки поверхностей бассейна, к которой крепится штанга для удобства работы. В некоторых моделях, например, Kokido Telsa 10, штанга входит в комплект к изделию.

Благодаря насадке с подвижной головкой на колесах, Kokido Telsa 10 с легкостью очищает самые труднодоступные места: углы и стыки бассейна. Пылесос работает от аккумулятора и не требует подключения к электросети. Заряда хватает на 40 минут работы оборудования.

Держите оборудование за штангу и плавно перемещайте по дну бассейна. Пылесос всасывает загрязнения, которые остаются во встроенном фильтре. Фильтр многоразового использования легко извлекается и чистится.

К насадке вы можете пристегнуть специальную щетку для удаления налета, которая тоже входит в комплект к пылесосу. Щетка подходит для очистки любого типа покрытия: мозаики, лайнера, акрила, плитки.

Робот-пылесос

Роботы-пылесосы очищают поверхности бассейна без участия человека. Вы включаете устройство и задаете нужный режим работы. Роботы соединяются с фильтрующей системой, электросетью или работают за счет аккумулятора.

Например, модель американского производителя Hayward Magic Clean подключается через шланг к форсунке или скиммеру. Благодаря встроенному рулевому управлению, робот самостоятельно задает режим движения. В отличие от моделей с хаотичным принципом движения, этот пылесос более качественно очищает всю площадь дна бассейна.

Вам понравится уникальный дизайн пылесоса в виде божьей коровки. Пылесос подходит для уборки частных бассейнов с плоским дном и стенами под углом 90°.

Общественные бассейны отличаются большой загруженностью и габаритами. Такие бассейны можно эффективно очистить только с помощью робота-пылесоса. Выбирайте автоматические пылесосы с высокой мощностью, например, Aquabot Ultramax Junior. Устройство оснащено кабелем длиной 36 м, поэтому быстро и качественно очищает бассейны площадью до 125 м². Благодаря высокой производительности, пылесос удаляет даже самые сложные загрязнения, включая плесень. Пылесосом можно управлять дистанционно с помощью пульта управления.

Рекомендации по выбору пылесоса

Выбирайте пылесос, отталкиваясь от таких параметров:

Площадь бассейна

Длина штанги – для ручного пылесоса

Длина сетевого кабеля – для робота-пылесоса

Скорость всасывания пылесоса

Время работы аккумулятора

Учитывайте длину штанги и сетевого шнура, чтобы пылесос мог очистить всю площадь бассейна. Скорость всасывания пылесоса и время его работы должны быть достаточными для очищения площади вашего бассейна.

На сайте aquapols.ua вы можете выбрать модель с подходящими параметрами. Отдайте предпочтение надежным производителям, которые отвечают за качество своего товара: Hayward, Kokido, Watertech, Aquaviva, Aquabot.

Уборка с помощью водного пылесоса поддерживает чистоту бассейна и обеспечивает приятное и безопасное купание.