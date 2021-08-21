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21.08.2021  12:41   

Харьковчан, лучших в своей сфере, поздравили с Днем города

Торжественный прием по случаю Дня города, 78-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дня Независимости Украины прошел сегодня, 21 августа, в Харьковском городском совете.


Харьковчан, лучших в своей сфере, поздравили с Днем города
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в нем приняли участие представители стратегических предприятий города,  медики, преподаватели вузов, работники коммунальных предприятий и пр.
 
С поздравлениями с наступающими праздниками к харьковчанам обратился руководитель города Игорь Терехов: 
 
"Вы те люди, которые создают историю Харькова. Вы любите свой город и свою профессию.  Своим трудом прославляете Харьков. Благодаря вам город становится лучше, краше, он развивается во всех сферах", -  подчеркнул Игорь Терехов
 
За высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова, по случаю Дня города и Дня Независимости Украины харьковчанам вручили Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.
 
Ранее РЕДПОСТ сообщал, какие мероприятия готовят к предстоящим праздникам в Харькове.

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Тэги:  харьков, день города
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