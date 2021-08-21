21.08.2021 12:41

Харьковчан, лучших в своей сфере, поздравили с Днем города

Торжественный прием по случаю Дня города, 78-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков и Дня Независимости Украины прошел сегодня, 21 августа, в Харьковском городском совете.



Харьковчан, лучших в своей сфере, поздравили с Днем города



Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ , в нем приняли участие представители стратегических предприятий города, медики, преподаватели вузов, работники коммунальных предприятий и пр.

С поздравлениями с наступающими праздниками к харьковчанам обратился руководитель города Игорь Терехов:

"Вы те люди, которые создают историю Харькова. Вы любите свой город и свою профессию. Своим трудом прославляете Харьков. Благодаря вам город становится лучше, краше, он развивается во всех сферах", - подчеркнул Игорь Терехов

За высокий профессионализм, весомый вклад в социально-экономическое развитие города Харькова, по случаю Дня города и Дня Независимости Украины харьковчанам вручили Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, какие мероприятия готовят к предстоящим праздникам в Харькове.

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