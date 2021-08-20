20.08.2021 16:53
В Харькове ко Дню города готовят ряд уникальных представлений
Какие мероприятия готовят к предстоящим праздникам в Харькове.
РЕДПОСТ
В предстоящие выходные город наполнится праздничной атмосферой. В этом году мероприятия пройдут в разных уголках Первой Столицы. Об этом сообщила корреспонденту портала РЕДПОСТ
координатор творческих проектов Департамента культуры Харьковского горсовета Татьяна Настаченко.
В Харькове уже несколько месяцев готовят творческую программу ко Дню города и Дню независимости.
23 августа день начнётся с возложения цветов в 7.30. Также представят уникальную театрализованную постановку, которая первый и единственный раз будет транслировать в городе именно в честь 78 годовщины освобождения Харькова.
В 20.00 - праздничный концерт на площади свободы, который подготовили более 120 харьковских артистов
А в 21.30 состоится торжественное награждения почётных харьковчан - людей, которые внесли свою лепту в развитие Первой столицы в разных сферах.
Далее выступят звезды украинской эстрады - Марув и НК
А 24 августа в 11.00 там же на площади состоится концерт "Расцветай Украина". 350 артистов подготовили перформанс, основные моменты которого пока держат в секрете, но обещают грандиозное действо.
"Это будет уникальное театрализованое, хореографичекое, вокальное, музыкальное действо, котроые показывается лишь раз", - подчеркнула Татьяна Настаченко. В нем задействованы хореографы, вокалисты, знакомые всем харьковчанам и большой симфонический оркестр филармонии. "Будут и спецэффекты, которые не оставят зрителей равнодушными. Это будет очень эмоциональное действо", - подытождила координатор творческих проектов
Также с 22 по 24 августа каждый вечер на сквере Стрелка будут проходить водные шоу и праздничные концерты. Гулять будут и во всех районах города - творческие колективы продемонстрируют свои таланты, готовят интерактивы для детей. Также в разных уголках города продолжают открывать детские, спортивные площадки и зоны для отдыха харьковчан.
Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий
, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
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