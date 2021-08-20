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20.08.2021  16:53   

В Харькове ко Дню города готовят ряд уникальных представлений

Какие мероприятия готовят к предстоящим праздникам в Харькове.


РЕДПОСТ
В предстоящие выходные город наполнится праздничной атмосферой. В этом году мероприятия пройдут в разных уголках Первой Столицы. Об этом сообщила корреспонденту портала РЕДПОСТ координатор творческих проектов Департамента культуры Харьковского горсовета Татьяна Настаченко.
 
В Харькове уже несколько месяцев готовят творческую программу ко Дню города и Дню независимости.
 
23 августа день начнётся с возложения  цветов в 7.30. Также представят уникальную театрализованную постановку, которая первый и единственный раз будет транслировать в городе именно в честь 78 годовщины освобождения Харькова. 
 
В 20.00 - праздничный концерт на площади свободы, который подготовили более 120 харьковских артистов
 
А в 21.30 состоится торжественное награждения почётных харьковчан - людей, которые внесли свою лепту в развитие Первой столицы в разных сферах.
 
Далее выступят звезды украинской эстрады - Марув и НК  
 
А 24 августа в 11.00 там же на площади состоится концерт "Расцветай Украина". 350 артистов подготовили перформанс, основные моменты которого пока держат в секрете, но обещают грандиозное действо. 
 
"Это будет уникальное театрализованое, хореографичекое, вокальное, музыкальное действо, котроые показывается лишь раз",  - подчеркнула Татьяна Настаченко. В нем задействованы хореографы, вокалисты, знакомые всем харьковчанам и большой симфонический оркестр филармонии. "Будут и спецэффекты, которые не оставят зрителей равнодушными. Это будет очень эмоциональное действо", - подытождила координатор творческих проектов 
 
Также с 22 по 24 августа каждый вечер на сквере Стрелка будут проходить водные шоу и праздничные концерты. Гулять будут и во всех районах города - творческие колективы продемонстрируют свои таланты, готовят интерактивы для детей. Также в разных уголках города продолжают открывать детские, спортивные площадки и зоны для отдыха харьковчан.
 
Ранее РЕДПОСТ опубликовал план торжественных и праздничных мероприятий, которые будут проходить в городе в честь Дня Государственного Флага Украины, 78-й годовщины освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, Дня города и Дня Независимости Украины.
Тэги:  день города, программа, харьков, праздники, уникальные представления, мероприятия, день независимости
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