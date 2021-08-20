20.08.2021 18:14

Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.



Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)



Величественный Мемориальный комплекс Славы, увековечивший бессмертный подвиг советских людей в борьбе с нацизмом. открылся в Лесопарке в 1977 году.

Этим места у северной границы города,обагряны кровью десятков тысяч советских военнопленных, партизан, подпольщиков, расстрелянныйх гитлеровцами.

Среди авторов проекта Мемориального комплекса - известнейшие харьковские скульпторы и арзитекторы - известный харьковчанам как автор памятного знака в честь 1000-летия Крещения Руси Василий Агибалов, создатель памятника Макаренко Михаил Овсянкин, автор известного каждому харьковчанину Памятник Воину-освободителю на 23 Августа Яков Рык, архитектор Эрик Черкасов, автор градостроительных планов Харькова и Ханоя Игорь Алферов, Анатолий Максименко, художник Сергей Светлорусов.

Три памятные стелы с ниспущенными литыми знаменами рассказывают о том, что харьковчане вместе со всем советским народом стойко сражались с ненавистным врагом.

В боях с фашистами харьковчане проявили беспримерную храбрость и героизм. 230 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями.

Надпись на одной из стел напоминает о тех, кому сегодняшние и грядущие поколения обязаны жизнью: в боях за Харьков смертью храбрых пали 186306 советских воинов.

В центре мемориального комплекса - величественная стела, она рассказывает о борьбе, страданиях и радости Победы. Рядом застыла в скорбном молчании Мать-Родина. У подножия скульптуры пылает Вечный огонь. На сером граните золотые буквы: "Герои не умирают. Они обретают бессмертие и навсегда остаются в памяти нашей, в свершениях наших, в великих делах грядущих поколений. Жизнью своей потомки обязаны им."