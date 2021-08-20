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20.08.2021  18:14   

Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)

В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.


Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)
Величественный Мемориальный комплекс Славы, увековечивший бессмертный подвиг советских людей в борьбе с нацизмом. открылся в Лесопарке в 1977 году. 
 
Этим места у северной границы города,обагряны кровью десятков тысяч советских военнопленных, партизан, подпольщиков, расстрелянныйх гитлеровцами.
 
Среди авторов проекта Мемориального комплекса - известнейшие харьковские скульпторы и арзитекторы - известный харьковчанам как автор памятного знака в честь 1000-летия Крещения Руси Василий Агибалов, создатель памятника Макаренко Михаил Овсянкин, автор известного каждому харьковчанину Памятник Воину-освободителю на 23 Августа Яков Рык, архитектор Эрик Черкасов, автор градостроительных планов Харькова и Ханоя Игорь Алферов, Анатолий Максименко, художник Сергей Светлорусов.
 
Три памятные стелы с ниспущенными литыми знаменами рассказывают о том, что харьковчане вместе со всем советским народом стойко сражались с ненавистным врагом.
 
В боях с фашистами харьковчане проявили беспримерную храбрость и героизм. 230 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями.
 
Надпись на одной из стел напоминает о тех, кому сегодняшние и грядущие поколения обязаны жизнью: в боях за Харьков смертью храбрых пали 186306 советских воинов.
 
В центре мемориального комплекса - величественная стела, она рассказывает о борьбе, страданиях и радости Победы. Рядом застыла в скорбном молчании Мать-Родина. У подножия скульптуры пылает Вечный огонь. На сером граните золотые буквы: "Герои не умирают. Они обретают бессмертие и навсегда остаются в памяти нашей, в свершениях наших, в великих делах грядущих поколений. Жизнью своей потомки обязаны им."
 
 

 

Тэги:  мемориал, мемориальный комплекс славы, харьков
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