20.08.2021 18:14
Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)
В Харькове ко Дню города выпустили серию видео о достопримечательностях и исторически значимых объектах.
Харьков героический. Как выглядит Мемориальный комплекс Славы (видео)
Величественный Мемориальный комплекс Славы, увековечивший бессмертный подвиг советских людей в борьбе с нацизмом. открылся в Лесопарке в 1977 году.
Этим места у северной границы города,обагряны кровью десятков тысяч советских военнопленных, партизан, подпольщиков, расстрелянныйх гитлеровцами.
Среди авторов проекта Мемориального комплекса - известнейшие харьковские скульпторы и арзитекторы - известный харьковчанам как автор памятного знака в честь 1000-летия Крещения Руси Василий Агибалов, создатель памятника Макаренко Михаил Овсянкин, автор известного каждому харьковчанину Памятник Воину-освободителю на 23 Августа Яков Рык, архитектор Эрик Черкасов, автор градостроительных планов Харькова и Ханоя Игорь Алферов, Анатолий Максименко, художник Сергей Светлорусов.
Три памятные стелы с ниспущенными литыми знаменами рассказывают о том, что харьковчане вместе со всем советским народом стойко сражались с ненавистным врагом.
В боях с фашистами харьковчане проявили беспримерную храбрость и героизм. 230 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза, десятки тысяч награждены орденами и медалями.
Надпись на одной из стел напоминает о тех, кому сегодняшние и грядущие поколения обязаны жизнью: в боях за Харьков смертью храбрых пали 186306 советских воинов.
В центре мемориального комплекса - величественная стела, она рассказывает о борьбе, страданиях и радости Победы. Рядом застыла в скорбном молчании Мать-Родина. У подножия скульптуры пылает Вечный огонь. На сером граните золотые буквы: "Герои не умирают. Они обретают бессмертие и навсегда остаются в памяти нашей, в свершениях наших, в великих делах грядущих поколений. Жизнью своей потомки обязаны им."
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