Харьковский сквер «Стрелка» сегодня (фотоотчет)

Сквер «Стрелка», который находится в центре на слиянии двух рек, Лопань и Харьков, прекрасен в любую погоду.
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Возможен кратковременный дождь. Местами гроза, град и шквал, 15-20 м/с.
Всемирный день лени - неофициальный, но самый настоящий праздник, который широко отмечается во многих странах мира именно 20 августа.
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