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20.08.2021  18:53   

Харьковский сквер «Стрелка» сегодня (фотоотчет)

Сквер «Стрелка», который находится в центре на слиянии двух рек, Лопань и Харьков, прекрасен в любую погоду.

Сквер Стрелка, Харьков
Фото: Василий Голосный (РЕДПОСТ)

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Тэги:  стрелка, харьков, лопань, пейзаж
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