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04.02.2022  08:47   Васили Голосный

Снежное утро в центре Харькова (фото)

Зима в Харькове в этом сезоне не подвела и дарит жителям города красивые пейзажи.

Зима в Харькове

Именно за красивыми видами вышел поохотиться наш фотокоррепондент Василий Голосный.

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Тэги:  пейзаж, зима, харьков, стрелка
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