04.02.2022 08:57 Рита Парфенова

Отеки по утрам: что нельзя есть на ужин

Не всегда отечность лица и тела по утрам вызваны определенными проблемами со здоровьем. В некоторых случаях его причиной является съеденное на ночь.

По информации издания Joinfo.com есть четыре группы продуктов, от которых стоит отказаться за ужином, чтобы избежать утренней отечности лица, передает РЕДПОСТ.

Соленые продукты

Избыточное потребление натрия заставляет организм задерживать большое количество воды, в результате чего вы чувствуете вздутие живота и отмечаете появление отеков. Это особенно актуально для женщин, которые часто испытывают гормональные колебания непосредственно перед месячными. Поэтому за неделю или даже за две до менструации старайтесь употреблять меньше продуктов, содержащих натрий.

Кулинарные жиры

Некоторые кулинарные жиры, такие как кукурузное, шафрановое масло или рафинированные жиры, иногда могут вызывать отечность лица по утрам. Все зависит от индивидуальных особенностей организма каждого человека. Поэтому полезно обратить внимание на свое меню и, если вы хотите просыпаться свежими, не употребляйте на ужин жареную и жирную пищу. Попробуйте заменить их продуктами, которые содержат омега-3 жирные кислоты, такими как оливковое и льняное масло и рыбий жир. Следите за тем, как ваш организм их перерабатывает.

Рафинированные и переработанные продукты питания

Рафинированная мука, сахар, колбасы, упакованные лакомства, выпечка, сладости, подсластители... Вся пища, имеющая высокий гликемический индекс, провоцируют задержку жидкости в организме. Проведите небольшой эксперимент и в течение 5-7 дней попробуйте исключить из своего меню некоторые из вышеперечисленных продуктов. Вы наверняка заметите, насколько более свежими стали выглядеть по утрам.

Продукты, содержащие неперевариваемые олигосахариды

Олигосахариды - это сложные углеводы. Благодаря ним питаются и размножаются хорошие бактерии в пищеварительной системе. Такие продукты, как бобовые, брокколи, листовая зелень, лук, чеснок, капуста, содержат неперевариваемые олигосахариды. У некоторых людей их потребление проявляется в виде чувства вздутия живота, метеоризма и одутловатости лица.



Если же даже после того, как вы изменили свои пищевые привычки и отказались от потребления продуктов, задерживающих жидкость в организме, отеки на лице по утрам все равно появляются, обратитесь за консультацией к врачу.