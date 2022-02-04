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04.02.2022  09:18   Рита Парфенова

ДТП в Харькове: два автомобиля разбились на встречке (видео)

Видео ДТП очевидцы выложили в Сеть.



Утром 4 февраля на улице Шевченко в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, передает РЕДПОСТ.

Странностью столкновения стало то, что оба автомобиля в тесной связке оказались на обочине встречной полосы движения. У машин разбиты передние части.

Сведений о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

Напомним, 27 января столкнулись легковые автомобили Chevrolet Lanos и Nissan Leaf. Машины занесло на скользких от мороза трамвайных путях.
Тэги:  дтп, харьков
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