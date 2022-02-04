В центре Харькова горит общежитие «Гигант» (видео)

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара.
Утром 4 января произошел пожар в студенческом общежитии «Гигант» на улице Пушкинской в Харькове, передает РЕДПОСТ.
Очевидцы происшествия выложили видео пожара в социальные сети. На кадрах записи видно, как из окна 4-го этажа валит дым.
Спасатели ГСЧС на месте, тушат возгорание. В горевшее помещение спасатели забрались по пожарной лестнице.
Официальная информация уточняется.
Комментариев: 0
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, что может очень пригодиться в работе. Но не спешите судить окружающих, это чревато конфликтами и спорами.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, напоминает о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.
влажность:
давление:
ветер: