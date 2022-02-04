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04.02.2022  09:35   

В центре Харькова горит общежитие «Гигант» (видео)

Очевидцы выложили в Сеть видео пожара.

 

Утром 4 января произошел пожар в студенческом общежитии «Гигант» на улице Пушкинской в Харькове, передает РЕДПОСТ.

Очевидцы происшествия выложили видео пожара в социальные сети. На кадрах записи видно, как из окна 4-го этажа валит дым.

Спасатели ГСЧС на месте, тушат возгорание. В горевшее помещение спасатели забрались по пожарной лестнице.

Официальная информация уточняется.

Напомним, ранее спасатели ликвидировали пожар в одной из комнат общежития Харьковского национального университета им. Каразина на улице Алчевских, 46.
 
Тэги:  пожар, харьков
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