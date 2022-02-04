04.02.2022 09:54 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 февраля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1063 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1789 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 273 595 человек. Выздоровело 238 906 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 28 070 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1129 человек (в том числе 1063 жителей города Харькова). 219 человек заболели в Изюмском районе, 134 – в Лозовском, 131 – в Чугуевском, 115 – в Красноградском, 52 – в Купянском, 9 – в Богодуховском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 февраля.