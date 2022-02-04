    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук сменил показания
04.02.2022  10:05   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук сменил показания

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев Артемий Рябчук сменил показания.

Артемий Рябчук
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Отмечается, что Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле солдат в Днепре, сменил свои показания. Адвокат задержанного отметил, что его подзащитный является потерпевшей стороной.
 
Артемий Рябчук
 
В свою очередь Артемий заявил, что отказывается от своих показаний, так как они были сделаны под психологическим давлением и в стадии сильных душевных волнений. 
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части. 
 
Тэги:  стрельба в днепре, солдат, днепр, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.02 Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: пострадавшая Жанна Шарова имеет шанс жить полноценной жизнью 01.02 Криминал и происшествия Стрельба в Днепре: у военнослужащей из Харьковской области разрушен позвоночник 31.01 Криминал и происшествия Расстрел военнослужащих в Днепре: у подозреваемого Рябчука появилась группа поддержки
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 