04.02.2022 10:05 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: Артемий Рябчук сменил показания

Подозреваемый в расстреле своих сослуживцев Артемий Рябчук сменил показания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Отмечается, что Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле солдат в Днепре, сменил свои показания. Адвокат задержанного отметил, что его подзащитный является потерпевшей стороной.

В свою очередь Артемий заявил, что отказывается от своих показаний, так как они были сделаны под психологическим давлением и в стадии сильных душевных волнений.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.